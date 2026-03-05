Реклама

05:18, 5 марта 2026Мир

Белый дом сопроводил видео ударов по Ирану кадрами из игры

Белый дом сопроводил видео ударов США по Ирану кадрами из игры Call of Duty
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Белый дом опубликовал видеоподборку ударов США по Ирану и использовал в ней кадры из игры Call of Duty: Modern Warfare III. Пост размещен на официальной странице Белого дома в социальной сети X.

Ролик начинается с кадров из игры, на которых персонаж вводит в планшет координаты для ударов. Затем демонстрируются видео с настоящими ударами по целям в Иране.

Публикация вызвала неоднозначную реакцию пользователей — многие раскритиковали такой монтаж. «Неужели я только что посмотрел подборку из Call of Duty с реальными кадрами, опубликованными в официальном аккаунте Белого дома?» — задался вопросом один из комментаторов.

«Война — это не мем. Легко делать нелепые посты на эту тему, сидя в Белом доме, вдали от последствий», — написал под видео другой пользователь.

Ранее Белый дом опубликовал кадры ударов по Ирану, сопроводив их ремиксом песни испанского дуэта Los Del Rio «Макарена» («Macarena»).

