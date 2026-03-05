Беременная порнозвезда переспала с делавшим ей УЗИ «врачом»

Порнозвезда Бонни Блю сняла видео о сексе с «врачом», который якобы делал ей УЗИ перед объявлением о беременности. Об этом сообщает издание The Tab.

В начале февраля Бонни Блю провела 24-часовой секс-марафон и переспала с 400 мужчинами. По ее мнению, это позволило ей поставить рекорд мира по незащищенному сексу. Спустя примерно две недели порнозвезда объявила, что беременна.

На одном из кадров, опубликованных после этого, Бонни Блю лежит возле аппарата для УЗИ. Рядом сидит врач в синей лыжной маске, которые обычно носят участники ее секс-марафонов, и показывает ей планшет с ультразвуковым снимком. Как теперь выяснилось, это был кадр из порно, которое она сняла.

Поддельное УЗИ дало новые аргументы сторонникам версии, что никакой беременности нет, и выходка порнозвезды была рекламным трюком. Этого не исключают и сами участники секс-марафона. Один из них недавно признался, что так и не понял, правда ли Бонни Блю беременна.

В прошлом Бонни Блю утверждала, что способна завести ребенка только посредством экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Забеременеть другим способом ей, по утверждению врачей, не удастся.