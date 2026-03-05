Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:02, 5 марта 2026Из жизни

Беременная порнозвезда переспала с делавшим ей УЗИ «врачом»

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: Bonnie Blue / YouTube

Порнозвезда Бонни Блю сняла видео о сексе с «врачом», который якобы делал ей УЗИ перед объявлением о беременности. Об этом сообщает издание The Tab.

В начале февраля Бонни Блю провела 24-часовой секс-марафон и переспала с 400 мужчинами. По ее мнению, это позволило ей поставить рекорд мира по незащищенному сексу. Спустя примерно две недели порнозвезда объявила, что беременна.

На одном из кадров, опубликованных после этого, Бонни Блю лежит возле аппарата для УЗИ. Рядом сидит врач в синей лыжной маске, которые обычно носят участники ее секс-марафонов, и показывает ей планшет с ультразвуковым снимком. Как теперь выяснилось, это был кадр из порно, которое она сняла.

Материалы по теме:
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября 2021
«Я видел все» Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
«Я видел все»Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
17 августа 2019

Поддельное УЗИ дало новые аргументы сторонникам версии, что никакой беременности нет, и выходка порнозвезды была рекламным трюком. Этого не исключают и сами участники секс-марафона. Один из них недавно признался, что так и не понял, правда ли Бонни Блю беременна.

В прошлом Бонни Блю утверждала, что способна завести ребенка только посредством экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Забеременеть другим способом ей, по утверждению врачей, не удастся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран пригрозил ударить по израильской Димоне. Атака может обернуться ядерной катастрофой

    Мужчин предупредили о провоцирующем уменьшение пениса факторе

    Рядом со школой нашли два чемодана с останками девочек

    Россияне оценили уборку снега на дорогах и во дворах зимой 2026 года

    Аленка с «памятника Русской Смерти» стала товарным знаком

    В России доработали проект новых правил техосмотра

    Врач раскрыл тайную опасность популярного фрукта

    На Западе рассказали о проблемных американских танках Тайваня

    В 2025 в дорожных авариях россияне чаще уничтожали китайские машины и Lada

    Беременная порнозвезда переспала с делавшим ей УЗИ «врачом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok