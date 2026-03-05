Российский телеведущий отказался от мяса и столкнулся с «отвратительным» последствием

Телеведущий Тишко рассказал, что из-за отказа от мяса у него провалилось лицо

Российский телеведущий и актер Владимир Тишко рассказал об «отвратительном» последствии, с которым он столкнулся после отказа от мяса. В беседе с журналисткой Аленой Жигаловой он заявил, что из-за веганства у него провалилось лицо. Запись их разговора доступна на YouTube.

По словам Тишко, он начал придерживаться веганства в 1990-х годах. При этом, как отметил ведущий, периодически он возвращает в рацион продукты животного происхождения.

«Почему я перестал быть веганом? (...) Сейчас я перешел [на обычное питание] по причине того, что я бросил курить и очень сильно похудел. У меня исчезла с морды подкожно-жировая клетчатка. У меня морда в один день провалилась просто. Ни щек, ничего. Просто вот провалилось лицо», — пожаловался ведущий и назвал это последствие отвратительным.

