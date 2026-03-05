Бывшего первого замминистра обороны России отправили под домашний арест

Бывшего первого замминистра обороны России Цаликова отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест обвиняемого в коррупционных преступлениях бывшего первого замглавы Минобороны Руслана Цаликова. Об этом сообщает ТАСС.

Меру пресечения избрали на срок 1 месяц 29 суток.

Ранее адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм» Альберт Халеян предположил, что Руслану Цаликову может грозить до 20 лет лишения свободы.

До этого стало известно, что бывший первый заместитель министра обороны России был задержан. Он подозревается в создании преступного сообщества.