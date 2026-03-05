Чеченский суд признал виновной жену бывшего судьи Верховного суда

Суд Чечни приговорил к 3 годам и 10 месяцам Мусаеву за нападение на сотрудника

Шалинский городской суд Чеченской республики снова признал виновной в нападении на сотрудника ФСИН России Зарему Мусаеву, жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и мать оппозиционеров. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Александр Савин.

Его подзащитной назначено наказание в виде 3 лет и 10 месяцев колонии-поселения. Мусаева пока не решила вопрос об обжаловании приговора. По итогам повторного пересмотра дела ей был назначен меньший срок — по первому приговору она получила четыре года лишения свободы.

Верховный суд (ВС) Чечни в феврале отменил приговор Мусаевой по делу, возбужденному по статье 321 («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества») УК РФ.

21 января 2022 года Мусаеву похитили из дома вооруженные люди в гражданской одежде и масках. Ее вынесли из квартиры и увезли в неизвестном направлении. Позднее в МВД республики пояснили, что Мусаеву доставили на допрос как свидетеля по делу о мошенничестве. Однако 2 февраля ее взяли под стражу. Женщине вменили статьи о мошенничестве и нападении на правоохранителя, за что приговорили к 5,5 года колонии, позже приговор смягчили.

Однако вскоре стало известно о новом деле в отношении Мусаевой. По версии следствия, в 2024 году она напала на сотрудника ФСИН, когда возвращалась в колонию из больницы.