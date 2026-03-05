Реклама

19:23, 5 марта 2026

Чрезмерная худоба сестры Майкла Джексона на новых фото взволновала фанатов

Мария Винар

Кадр: @latoyajackson

Старшая сестра американского певца Майкла Джексона, певица Ла Тойя Джексон опубликовала новые фото и взволновала фанатов. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

69-летняя родственница артиста предстала на размещенных кадрах в сапогах с высокими голенищами, в черной атласной блузке и мини-юбке, дополненной кожаными оборками и брошью люксового бренда Chanel. Кроме того, она позировала в широкополой шляпе и массивных солнцезащитных очках.

Поклонники обратили внимание на чрезмерную худобу знаменитости и выразили беспокойство по поводу ее здоровья. «Мы тебя любим, но тебе пора съесть бутерброд», «Боже, моя рука даже в ее сапог не поместится. Надеюсь, с ней все в порядке», «Вы всегда были стройной, но сейчас вы очень худая. Все у вас нормально?», «Ты прекрасна, как и всегда, но тебе нужно поесть», «Почему никто из ее друзей не может указать ей на очевидную проблему?» — обсуждали они.

Ранее дочь британского рок-музыканта Оззи Осборна, актриса и певица Келли Осборн объяснила причину чрезмерной худобы после критики ее фигуры в соцсетях.

