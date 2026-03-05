Реклама

14:27, 5 марта 2026Экономика

ЕС задумал помочь восстановить «Дружбу»

Bloomberg: ЕС задумался о помощи Украине для ремонта нефтепровода «Дружба»
Вячеслав Агапов

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Европейский союз (ЕС) задумался об оказании Украине финансовой помощи для восстановления нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает Bloomberg.

Европейская комиссия (ЕК), исполнительный орган блока, может выделить средства на поддержку Киева из бюджета, так как у Венгрия и Словакия блокируют поддержку Киева и санкции против России до тех пор, пока поставки по трубопроводу не возобновятся.

Как заявил генеральный директор украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз» Сергей Корецкий, в январе Россия атаковала резервуар для хранения топлива. Пожар тушили 10 дней, при этом было повреждено оборудование, силовые кабели, трансформаторы и система обнаружения утечек. Учитывая масштабы разрушений, Киев пока не может назвать сроки ремонта. Однако Венгрия и Словакия обвинили Украину в препятствовании поставкам, усомнившись в масштабах ущерба.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал заблокировать кредиты ЕС на сумму 90 миллиардов евро (106 миллиардов долларов) для Киева до тех пор, пока поставки не возобновятся. Словакия прекратила экстренные поставки электроэнергии на Украину. Обе страны также заблокировали последний пакет санкций ЕС против Москвы.

По словам источников, в ЕС ведут переговоры с Киевом о возможности отправки миссии по установлению фактов для оценки ущерба, нанесенного хранилищу «Дружба».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условием возобновления поставок нефти в Словакию и Венгрию по трубопроводу «Дружба» отсутствие боевых действий. По словам Зеленского, он объяснил словацкому премьеру Роберту Фицо, что «трубопровод разрушен» и «для его восстановления необходимо прекращение огня».

