Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:34, 5 марта 2026Путешествия

Еще одна авиакомпания отказалась пускать россиян в самолет из-за их гражданства

Shot: Авиакомпания Etihad отказалась пускать россиян на борт из-за гражданства
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Авиакомпания Etihad отказалась пускать российских туристов на борт своего самолета из-за их гражданства. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам соотечественников, они должны были вылететь из Бангкока в Абу-Даби и прошли электронную регистрацию. Однако в аэропорту россияне узнали, что вылететь в воздушную гавань назначения не смогут, так как в лайнер пускали лишь граждан ОАЭ.

На претензии авиаперевозчик предложил путешественникам звонить в офис компании и в качестве компенсации предоставил «бумажку с извинениями». При этом вернуть деньги за оплаченный рейс не получилось. Гражданам России пришлось за свой счет искать жилье, часть из них осталась в аэропорту, так как не имеет денег на аренду отеля.

Ранее российских туристов отказались пустить на рейс Emirates из-за гражданства. 15 человек застряли на Мальдивах из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Азербайджана отреагировал на атаки иранских дронов

    «Решетнев» рассказал о сборке спутника «Ямал-501»

    Получивший взятку в размере 180 миллионов экс-мэр российского города обратился к суду

    Малышева отчитала гостью ее передачи и предрекла ей инсульт

    Блогеру Арсену Маркаряну дали срок

    В России резко упали продажи одного класса машин

    Стала известна судьба сотен попавших в украинский плен россиян

    Неудачный опыт вербовки оценили в российском суде в 14-летнее заключение

    Генсек НАТО сделал заявление о военной операции США в Иране

    В Израиле объявили новую фазу войны против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok