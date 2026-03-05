Еще одна авиакомпания отказалась пускать россиян в самолет из-за их гражданства

Shot: Авиакомпания Etihad отказалась пускать россиян на борт из-за гражданства

Авиакомпания Etihad отказалась пускать российских туристов на борт своего самолета из-за их гражданства. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам соотечественников, они должны были вылететь из Бангкока в Абу-Даби и прошли электронную регистрацию. Однако в аэропорту россияне узнали, что вылететь в воздушную гавань назначения не смогут, так как в лайнер пускали лишь граждан ОАЭ.

На претензии авиаперевозчик предложил путешественникам звонить в офис компании и в качестве компенсации предоставил «бумажку с извинениями». При этом вернуть деньги за оплаченный рейс не получилось. Гражданам России пришлось за свой счет искать жилье, часть из них осталась в аэропорту, так как не имеет денег на аренду отеля.

Ранее российских туристов отказались пустить на рейс Emirates из-за гражданства. 15 человек застряли на Мальдивах из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.