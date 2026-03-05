Футболист «Краснодара» обвинил фанатов ЦСКА в расизме

Футболист «Краснодара» Черников: В адрес Кордобы был эпизод расизма

Футболист «Краснодара» Александр Черников обвинил фанатов ЦСКА в расизме. Его слова приводит Metaratings.

«Когда судья был в штрафной, ближе к сектору ЦСКА, был эпизод расизма в адрес Джона Кордобы. Судья сделал вид, что ничего не слышал и не видел. Для меня это непонятно. Все всё слышали, рефери был с нами. А для него ничего не было», — заявил Черников.

Также он оценил эпизод с назначением пенальти в ворота его команды. «Судья не был в штрафной и увидел какой-то фол от Джованни на вторую желтую карточку. Один человек красиво падает, зарабатывает вторую желтую. Для меня это очень странно», — отметил Черников.

Футболисты ЦСКА переиграли «Краснодар» в первом матче полуфинала Пути регионов Кубка России со счетом 3:1. Ответная игра состоится в Краснодаре 17 марта.