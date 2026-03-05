Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:37, 5 марта 2026Мир

Генсек НАТО рассказал о поддержке ударов США в Иране

Рютте: Союзники по НАТО в крупном масштабе поддерживают действия США в Иране
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Союзники по Североатлантическому альянсу поддерживают то, что делают американо-израильские силы против Ирана. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, беседуя с журналистами телеканала Newsmax.

По его словам, объединение стран не вовлечено в конфликт, однако понятно, что союзники НАТО фактически в очень крупном масштабе поддерживают действия президента США Дональда Трампа.

«Позвольте подчеркнуть: мы боремся с режимом. Это не борьба США против народа Ирана, а против режима и против его способности экспортировать хаос и терроризм в регион, в Европу и в мир. Это пользуется широкой поддержкой», — уверяет Рютте.

Ранее генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что НАТО подготовилась к возможному задействованию статьи о коллективной обороне в контексте конфликта США с Ираном. Как утверждает он, сейчас идет работа, чтобы в «360-градусном формате защищать каждый дюйм» территорий стран-членов объединения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все равно они планируют ввести ограничения». Путин допустил прекращение поставок газа из РФ в Европу в ближайшее время

    В США рассказали об «эпическом фиаско» Трампа в Иране

    Путин объяснил взлет цен на газ для Европы

    Стали известны подробности смерти в океане звезды «Смертельного улова»

    Мужчинам назвали вескую причину надевать презерватив при оральном сексе

    В Финляндии захотели пойти на опасный шаг против России

    Белый дом назвал причину решения Трампа ударить по Ирану

    В Европе рассказали о страхе из-за конфликта вокруг Ирана

    Генсек НАТО рассказал о поддержке ударов США в Иране

    Из ВСУ начала массово сбегать «элита»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok