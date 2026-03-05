Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:42, 5 марта 2026Мир

Генсек НАТО сделал заявление о военной операции США в Иране

Рютте: США находятся на ранней стадии своей военной операции против Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Соединенные Штаты Америки находятся на ранней стадии своей военной операции против Ирана. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в интервью Reuters.

«Очевидно, что сейчас мы находимся на ранней стадии этой кампании», — сказал он.

По словам генсека НАТО, сейчас идет четвертый или пятый день операции, поэтому будет трудно точно оценить, чем все это закончится в ближайшие недели.

Ранее Рютте заявил, что НАТО не будет задействовать статью 5 своего Устава о коллективной обороне против Ирана после инцидента с Турцией. При этом генсек подчеркнул, что альянс внимательно следит за событиями на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Азербайджана отреагировал на атаки иранских дронов

    «Решетнев» рассказал о сборке спутника «Ямал-501»

    Получивший взятку в размере 180 миллионов экс-мэр российского города обратился к суду

    Малышева отчитала гостью ее передачи и предрекла ей инсульт

    Блогеру Арсену Маркаряну дали срок

    В России резко упали продажи одного класса машин

    Стала известна судьба двухсот попавших в украинский плен россиян

    Неудачный опыт вербовки оценили в российском суде в 14-летнее заключение

    Генсек НАТО сделал заявление о военной операции США в Иране

    В Израиле объявили новую фазу войны против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok