Генсек НАТО сделал заявление о военной операции США в Иране

Соединенные Штаты Америки находятся на ранней стадии своей военной операции против Ирана. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в интервью Reuters.
«Очевидно, что сейчас мы находимся на ранней стадии этой кампании», — сказал он.
По словам генсека НАТО, сейчас идет четвертый или пятый день операции, поэтому будет трудно точно оценить, чем все это закончится в ближайшие недели.
Ранее Рютте заявил, что НАТО не будет задействовать статью 5 своего Устава о коллективной обороне против Ирана после инцидента с Турцией. При этом генсек подчеркнул, что альянс внимательно следит за событиями на Ближнем Востоке.