Генсек НАТО сделал заявление о военной операции США в Иране

Рютте: США находятся на ранней стадии своей военной операции против Ирана

Соединенные Штаты Америки находятся на ранней стадии своей военной операции против Ирана. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в интервью Reuters.

«Очевидно, что сейчас мы находимся на ранней стадии этой кампании», — сказал он.

По словам генсека НАТО, сейчас идет четвертый или пятый день операции, поэтому будет трудно точно оценить, чем все это закончится в ближайшие недели.

Ранее Рютте заявил, что НАТО не будет задействовать статью 5 своего Устава о коллективной обороне против Ирана после инцидента с Турцией. При этом генсек подчеркнул, что альянс внимательно следит за событиями на Ближнем Востоке.