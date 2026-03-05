Гол Барбашева помог «Вегасу» обыграть «Детройт»

Реклама

09:44, 5 марта 2026Спорт

Гол российского хоккеиста Барбашева помог «Вегасу» обыграть «Детройт»
Владислав Уткин
Иван Барбашев

Иван Барбашев. Фото: Rick Osentoski / Imagn Images / Reuters

Гол российского хоккеиста Ивана Барбашева помог «Вегас Голден Найтс» обыграть «Детройт Ред Уингз» в овертайме со счетом 4:3. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Барбашев стал автором второго гола команды, забитого на 52-й минуте поединка при счете 1:3 в пользу «Детройта». Помимо того, в первой голевой комбинации «рыцарей» результативной передачей отметился другой россиянин — Павел Дорофеев.

Для Барбашева это был 19-й гол в сезоне. В текущем регулярном чемпионате форвард провел 62 матча, в которых забросил 19 шайб и сделал 25 результативных передач. У Дорофеева в нынешнем сезоне 29 шайб и 20 передач в 62 поединках.

После победы над «Детройтом» хоккеисты «Вегаса» поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В их распоряжении 72 очка в 62 матчах.

