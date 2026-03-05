Реклама

15:54, 5 марта 2026

Грузы из ОАЭ стали задерживаться из-за конфликта на Ближнем Востоке

Логист Абрамов: Грузы из ОАЭ стали задерживаться более чем на 4 суток
Вячеслав Агапов

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Отправка грузов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) стала задерживаться на несколько суток. Об этом заявил руководитель Лаборатории прикладного искусственного интеллекта СПб ФИЦ РАН, руководитель логистического портала Cargotime.ru Максим Абрамов, его слова приводит РИА Новости.

По словам эксперта, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке грузы из порта Джабаль Али задерживаются в среднем на 4,2 суток.

«В самой акватории Ормуза ситуация развивается еще более остро. Ограничения на вход и выход судов привели к стремительному росту задержек: отправления из крупнейшего порта ОАЭ Jebel Ali сейчас опаздывают в среднем на 4,2 суток против 0,72 суток до начала конфликта, а прибытия — на 5,7 суток против прежних 1,79 суток», — объяснил он.

Перекрытие Ормузского пролива и осложнение навигации в Персидском заливе на фоне боевых действий не привело к полной остановке логистики. После логистических кризисов последних лет перевозчики адаптировали маршруты и разработали альтернативные варианты отправок.

Ормузский пролив — одна из главных транспортных артерий для мировой торговли. Через него проходит пятая часть мировых морских поставок нефти и значительный объем контейнерных грузов.

Эксперты предупреждают, что в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке импортные товары в России могут подорожать на 15-30 процентов. Основной удар придется на технику Apple, Samsung, Sony, комплектующие для европейских марок и промышленное оборудование, которые в последние годы в основном шли через ОАЭ

