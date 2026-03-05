Реклама

17:15, 5 марта 2026Силовые структуры

Имущество семьи задержанного экс первого замминистра обороны России Цаликова оценили

Имущество семьи экс первого замглавы МО РФ Цаликова оценили в 1 млрд рублей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Имущество семьи задержанного бывшего первого замминистра обороны России Руслана Цаликова оценили почти в миллиард рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, имущество высокопоставленного военного записано на детей и их фирмы. В частности, на Елизавету и Юлию оформлены бизнес-центр в Хамовниках стоимостью 132 миллиона рублей, офисы в Москве на 85 миллионов рублей. Сыновья Даниэл и Зару являются собственниками коммерческих помещений площадью около 1000 квадратных метров на Земляном Валу, которые оцениваются в 400 миллионов рублей. Также на них оформлен земельный участок в 1000 соток, который оценивают в 130 миллионов рублей.

По данным Telegram-канал Shot, несколько домов и участок также были оформлены на жену экс первого замглавы Министерства обороны РФ.

Цаликову вменяют 12 эпизодов по статьям о растрате и легализации или отмывании денежных средств и еще два эпизода по статье о получении взятки.

