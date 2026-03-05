Реклама

18:57, 5 марта 2026

Иран нанес удар по штабу американских военных в Абу-Даби

IRIB: Иран нанес удар по штабу американских военных близ аэропорта в Абу-Даби
Виктория Кондратьева
Фото: Abdelhadi Ramahi / Reuters

Иран нанес удар по штабу американских военных близ международного аэропорта в Абу-Даби. Об этом сообщает IRIB в своем Telegram-канале.

«Штаб-квартира американских военнослужащих в аэропорту Абу-Даби Зайд неоднократно подвергалась атакам», — говорится в сообщении.

По данным агентства Reuters , неподалеку от аэропорта раздались звуки нескольких взрывов.

Ранее министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявило, что власти страны не принимали решения о вступлении Абу-Даби в конфликт с Ираном после атак Исламской Республики на территорию государства. В ведомстве подчеркнули, что ОАЭ не участвуют в конфликте и не разрешали использовать свою территорию для какого-либо нападения на Иран.

