Иран пригрозил США «таким болотом, из которого они не выберутся»

Посол Ирана Джалали: Иран ответит США в случае наземной операции

Иран даст США соответствующий ответ в случае наземной операции. Об этом заявил иранский посол в России Казем Джалали, его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что это будет не очень хорошо, но мы готовы к этому. Если США смогут повести наземную операцию, то мы сможем ответить на их агрессию на земле (...). Весь иранский народ будет сопротивляться и бороться с ними. У нас есть достаточно хороших и сильных средств отражения. И они увязнут в таком болоте, что не смогут выбраться», — подчеркнул он.

Джалали также указал на то, что американские военные наносят воздушные удары издалека, но потенциальная наземная операция должна быть «лицом к лицу».

2 марта президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает проведение наземной операции в Иране при необходимости. При этом глава Белого дома добавил, что такой сценарий событий, «вероятно, не произойдет».

