17:08, 5 марта 2026Мир

Иран провел переговоры с Азербайджаном

Tasnim: Главы МИД Ирана и Азербайджана обсудили БПЛА в аэропорту Нахичевани
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Главы МИД Ирана и Азербайджана Аббас Аракчи и Джейхун Байрамов провели телефонный разговор, в котором обсудили инцидент с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Об этом сообщает Tasnim.

«Ссылаясь на сегодняшние взрывы в Нахичевани, Аракчи опроверг утверждения о том, что Иран обстреливал этот регион какими-либо снарядами, и заявил, что Вооруженные силы (ВС) Исламской республики проводят необходимое расследование инцидента», — передает агентство.

Кроме того, иранский дипломат выразил сожаление из-за того, что в ходе происшествия несколько азербайджанских граждан получили ранения и пожелал им скорейшего выздоровления.

При этом Аракчи особо отметил роль Израиля в подобных атаках «с целью отвлечения общественного мнения и разрушения добрых отношений Ирана с соседями», отметив, что подобные примеры наблюдались и в последние дни.

Ранее Министерство обороны и МИД Азербайджана сообщили об ударе двух иранских дронов по территории страны. По данным внешнеполитического ведомства, беспилотники, принадлежащие соседнему государству, атаковали аэропорт и школу в Нахичевани. Один из аппаратов врезался в здание терминала, а другой — упал рядом с учебным учреждением в селе Шакарабад.

