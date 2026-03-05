Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:46, 5 марта 2026Наука и техника

Иран впервые ударил стелс-дронами «Хадид-110»

Иран впервые ударил стелс-дронами «Хадид-110» по целям на Ближнем Востоке
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Telegram-канал ParsToday Russian

Корпус стражей исламской революции впервые ударил стелс-дронами Hadid-110 («Хадид-110»), сообщает в Telegram русская служба Гостелерадио Ирана.

Целями для удара Hadid-110 стали объекты на Ближнем Востоке. Как отмечает иранская сторона, стелс-беспилотник развивает скорость до 510 километров в час, имеет дальность полета более 350 километров и боевую часть массой 30 килограммов.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

Telegram-канал «Военная хроника» пишет, что такие дроны с пониженной радиолокационной заметностью обнаруживаются радарами на значительно меньших дистанциях, чем беспилотники Shahed-136.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что во время закрытого брифинга американских военных для всех членов Конгресса США в Капитолии 3 марта представители администрации президента Дональда Трампа заявили, что иранские дроны-камикадзе Shahed-136 представляют собой серьезную проблему, поскольку американские системы противовоздушной обороны не смогут перехватить их все.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иранские дроны впервые ударили по Азербайджану. Тегеран отрицает атаку, Алиев требует извинений и дал поручение армии

    Названа подоплека приговора бывшему замкомандующего военным округом России

    Безопасность отдыха россиян в Турции оценили на фоне запущенной Ираном ракеты

    Двое российских бойцов СВО спасли подбитый танк под обстрелами ВСУ

    Конфликт на Украине обернулся для Европы катастрофой

    Алиев рассказал о надеждах живущих в Иране азербайджанцев после удара по Нахичевани

    Иран пригрозил США «таким болотом, из которого они не выберутся»

    Принц Гарри и Меган Маркл решили помочь королевской семье

    Удар по базе на Кипре поразил ангар со сверхсекретными самолетами-разведчиками США

    Грузы из ОАЭ стали задерживаться из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok