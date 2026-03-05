Реклама

10:48, 5 марта 2026Силовые структуры

Иранский переводчик получил в России два года колонии

В Перми огласили приговор ОПГ с иранским переводчиком
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Прикамье суд приговорил шестерых человек по делу об организации незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что двое жителей Перми в конце 2022 года организовали канал незаконной миграции, для этого они опубликовали в интернете рекламу на арабском языке о миграционных услугах для легализации иностранцев в России. За свои услуги от каждого клиента они получили до трех тысяч долларов.

К ОПГ были привлечены еще четыре человека, которые за деньги выступали принимающей стороной и оформляли документы в органах по вопросам миграции. Схему вскрыли в сентябре 2023 года.

Двое организаторов получили по два года колонии и штрафы, одна женщина — 1,5 года условно, остальные были приговорены к штрафам. Как пишет URA.RU, одним из организаторов оказался переводчик из Ирана.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе суд дал условные сроки жительницам, мучавшим двух девочек-подростков.

