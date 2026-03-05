Реклама

Израиль объяснил отказ от переговоров с Ираном

Посол Йосеф: Иран слишком долго переговорами вводил Израиль в заблуждение
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Иран слишком долго вводил Израиль в заблуждение переговорами, ни одни из которых пока не доказали свою серьезность. Об этом на брифинге в Москве заявил посол Израиля в России Одед Йосеф, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«У иранского режима долгая история обмана международного сообщества, когда он использует переговоры ради переговоров и ради обмана, чтобы тянуть время. И параллельно в течение этого времени они продолжают развивать все компоненты [ядерной программы]», — сказал он.

По словам главы израильского представительства, Тель-Авив предпочел бы дипломатическое решение конфликта, если бы пришло понимание, что в мышлении иранского руководства произошли реальные изменения и оно готово было бы достичь соглашения, которое не несло угрозы для Израиля и для ближневосточного региона.

Ранее Йосеф заявил, что Бушерская атомная электростанция (АЭС) «Росатома» не является целью атак еврейского государства в Иране. Он отметил, что единственная цель Тель-Авива — это аппарат иранского режима.

