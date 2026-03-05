Реклама

Израиль вновь ударил по целям в Тегеране

ВВС Израиля ударили по правительственным объектам в Тегеране
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA

Израиль во второй раз за 5 марта атаковал иранские правительственные объекты в Тегеране. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля под руководством разведки Армии обороны Израиля сегодня во второй раз нанесли удары по объектам иранского режима в Тегеране», — сказано в сообщении.

В публикации отмечается, что это была 13-я волна ракетных ударов по Тегерану с начала масштабной военной операции «Ревущий лев».

Ранее ЦАХАЛ начал следующую фазу атак на Иран, цель которой — бункеры с баллистическими ракетами.

