Командира диверсионно-разведывательной группы ВСУ ликвидировали

ТАСС: Командир ДРГ ВСУ Назар Жирный ликвидирован на краснолиманском направлении

Командира диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) восьмого полка Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Назара Жирного ликвидировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Жирный ликвидирован на краснолиманском направлении, он был в звании капитана.

До этого российские силовики назвали местоположение командира 15-й бригады артразведки Вооруженных сил Украины А. Попова, который признан ответственным за массированный террористический удар по гражданской инфраструктуре Белгорода.

Ранее стало известно о ликвидации украинской «снайперши-амазонки» Ангелины Васильченко.