18:26, 5 марта 2026Россия

Кремль отреагировал на задержание бывшего первого замминистра обороны России

Песков прокомментировал задержание Цаликова фразой «правоохранители работают»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Представитель Кремля Дмитрий Песков словами «правоохранители работают» прокомментировал задержание бывшего первого замминистра обороны России Руслана Цаликова. Об этом сообщает корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

Журналист спросил пресс-секретаря президента, дали ли силовикам зеленый свет на работу с высокопоставленными чиновниками, имея в виду задержание Цаликова.

«Никогда красного света не было. Правоохранители работают. Мы читали, предъявлено обвинение, но никаких деталей мы не знаем. Правоохранители делают свою работу», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что задержание Руслана Цаликова связали с делом обвиняемого в растрате бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. При этом известно, что год назад Цаликов дал показания против Иванова по делу о получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей и растрате более 4 миллиардов рублей через банк «Интеркоммерц».

