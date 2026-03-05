Кремль отреагировал на задержание бывшего первого замминистра обороны России

Песков прокомментировал задержание Цаликова фразой «правоохранители работают»

Представитель Кремля Дмитрий Песков словами «правоохранители работают» прокомментировал задержание бывшего первого замминистра обороны России Руслана Цаликова. Об этом сообщает корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

Журналист спросил пресс-секретаря президента, дали ли силовикам зеленый свет на работу с высокопоставленными чиновниками, имея в виду задержание Цаликова.

«Никогда красного света не было. Правоохранители работают. Мы читали, предъявлено обвинение, но никаких деталей мы не знаем. Правоохранители делают свою работу», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что задержание Руслана Цаликова связали с делом обвиняемого в растрате бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. При этом известно, что год назад Цаликов дал показания против Иванова по делу о получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей и растрате более 4 миллиардов рублей через банк «Интеркоммерц».