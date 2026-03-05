Задержание бывшего первого замминистра обороны России связали с делом Тимура Иванова

Mash: Задержание экс-первого замглавы МО РФ Цаликова связали с делом Иванова

Задержание бывшего первого замминистра обороны России Руслана Цаликова связали с делом обвиняемого в растрате Тимура Иванова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, его родственники узнали о задержании из средств массовой информации и они не могу связаться с ним и его женой весь день.

В период с 1994 по 2012 год Цаликов занимал различные посты в МЧС. Он был заместителем Сергея Шойгу и потом перешел с ним в Министерство обороны России. Он курировал судебно-правовую работу, информационную политику и финансовый контроль. После отставки Шойгу его освободили от должности.

Год назад Цаликов дал показания против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей и растрате более 4 миллиардов рублей через банк «Интеркоммерц».

Ранее сообщалось, что бывшему первому заместителю министра обороны России вменяют 12 эпизодов по статьям о растрате и легализации или отмывании денежных средств и еще два эпизода по статье о получении взятки.