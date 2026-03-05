Лавров заявил о «прямой и горячей» войне Запада против России

Глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по урегулированию конфликта на Украине заявил, что война Запада против России уже не гибридная, но прямая и «горячая». Об этом пишет ТАСС.

Лавров отметил, что Запад готовил Украину, чтобы она стала анти-Россией.

«И стала острием гибридной войны Запада, но в последнее время уже не только гибридной, а прямой, "горячей" войны Запада против РФ», — заявил министр.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что покушения Украины на высокопоставленных лиц является реализацией гибридной войны против России.