Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:23, 5 марта 2026Мир

Лавров заявил о «прямой и горячей» войне Запада против России

Глава МИД РФ Лавров заявил о «прямой и горячей» войне Запада против России
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по урегулированию конфликта на Украине заявил, что война Запада против России уже не гибридная, но прямая и «горячая». Об этом пишет ТАСС.

Лавров отметил, что Запад готовил Украину, чтобы она стала анти-Россией.

«И стала острием гибридной войны Запада, но в последнее время уже не только гибридной, а прямой, "горячей" войны Запада против РФ», — заявил министр.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что покушения Украины на высокопоставленных лиц является реализацией гибридной войны против России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Азербайджана отреагировал на атаки иранских дронов

    Белоусов обратился к российским бойцам после одного события в зоне СВО

    Операция США против Ирана озадачила Пентагон

    Суд решил судьбу бывшего замкомандующего ЛенВО по делу о миллионных взятках

    ЕС задумал помочь восстановить «Дружбу»

    Украинский командир назвал бесполезным опыт Украины на Ближнем Востоке

    Лавров заявил о «прямой и горячей» войне Запада против России

    В Иране опубликовали видео ракетного удара по Израилю

    Обнаружен простой способ восстановить печень даже при циррозе

    Названа главная ошибка США в конфликте с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok