13:37, 5 марта 2026Ценности

Лили Аллен выступила в платье с доказательством измен бывшего мужа

Лили Аллен выступила в платье с чеком за сумку для любовницы Дэвида Харбора
Мария Винар

Фото: @popcrave

Британская певица Лили Аллен выступила в платье с доказательством измен бывшего мужа, американского актера Дэвида Харбора. Об этом пишет Daily Mail.

Известно, что в настоящий момент 40-летняя поп-исполнительница активно дает концерты в рамках музыкального тура West End Girl. Во время выступлений в концертных залах Глазго и Ливерпуля Аллен предстала перед фанатами в необычном платье. Оно состояло из кружевного синего верха и длинного полотна с напечатанными строками из песен, а также с чеками из баров и универмага Bergdorf Goodman в Нью-Йорке, в котором экс-супруг артистки купил любовнице дорогую сумку.

«Я никогда не была в Bergdorf, но ты сводил туда кого-то за покупками 24 мая. Ты купил ей сумочку. Она была недешевой. Я была в Лондоне. Наверное, спала», — говорится в тексте песни.

После развода с Харбором певица чаще стала выходить в свет в провокационных нарядах, а также сделала пластику груди. В недавнем интервью The Observer знаменитость призналась, что испытала стресс после расставания с актером и сильно похудела.

