14:53, 5 марта 2026Интернет и СМИ

Малышева отчитала гостью ее передачи и предрекла ей инсульт

Малышева заявила, что у гостьи «Жить здорово!» с высоким давлением будет инсульт
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Врач и телеведущая Елена Малышева отчитала гостью программы «Жить здорово!» на Первом канале с высоким давлением. В выпуске передачи, доступном на сайте телеканала, она также заявила, что у женщины будет инсульт.

В рубрике программы, посвященной высокому давлению, сидящим в студии гостям измерили этот показатель. У одной из участниц передачи он составил 170 на 109 миллиметров ртутного столба.

Малышева заявила, что риск инсульта у этой женщины в шесть раз больше, чем у людей с нормальным давлением. «Вот у вас бабахнет. Вы, конечно же, давление не меряете, таблетки не пьете, правильно? (...) Это ваша жизнь. Инсульт выпадет на вашу долю, не на нашу», — предрекла телеведущая.

Ранее врач призвала россиян запомнить правило, связанное с раком. Она заявила, что кровь в стуле или моче часто указывает на то, что у человека развивается онкологическое заболевание.

