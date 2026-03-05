На месте затопления иранского корабля нашли тела 87 человек

Тела 87 человек найдены на месте затопления корабля Военно-морских сил (ВМС) Ирана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя кабинета министров Шри-Ланки Налинда Джаятисса.
Сообщается, что фрегат IRIS Dena со 180 членами экипажа затонул примерно в 40 километрах к югу от Шри-Ланки после подачи сигнала бедствия. Через некоторое время министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американская подлодка потопила иранский военный корабль в водах Индийского океана.
В ходе выступления в парламенте Джаятисса сообщил, что 87 тел были найдены и доставлены на берег военнослужащими ВМС. 32 спасенных члена экипажа были доставлены в Национальную больницу Галле.
По словам Пита Хегсета, это было первым потоплением вражеского корабля торпедой со времен Второй мировой войны, однако в действительности в 1971 году пакистанская подлодка «Хангор» торпедировала индийский фрегат «Кукри».