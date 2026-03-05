На Паралимпиаде украли камни для керлинга

Злоумышленники украли два камня для керлинга на Паралимпиаде. Об этом сообщает AOL.

«К сожалению, два камня было украдено. Местная полиция уже проводит расследование», — заявили во Всемирной федерации керлинга.

Инцидент произошел за несколько часов до начала предварительных соревнований. Камни должны были быть задействованы в смешанных матчах, где принимают участие мужчины и женщины.

Керлинг стал одним из самых популярных видов спорта среди россиян на зимней Олимпиаде-2026. Согласно данным Okko, его смотрели наравне с биатлоном, лыжными гонками и хоккеем.