Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
15:03, 5 марта 2026Спорт

На Паралимпиаде украли камни для керлинга

Злоумышленники украли два камня для керлинга на Паралимпиаде
Владислав Уткин

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Злоумышленники украли два камня для керлинга на Паралимпиаде. Об этом сообщает AOL.

«К сожалению, два камня было украдено. Местная полиция уже проводит расследование», — заявили во Всемирной федерации керлинга.

Инцидент произошел за несколько часов до начала предварительных соревнований. Камни должны были быть задействованы в смешанных матчах, где принимают участие мужчины и женщины.

Керлинг стал одним из самых популярных видов спорта среди россиян на зимней Олимпиаде-2026. Согласно данным Okko, его смотрели наравне с биатлоном, лыжными гонками и хоккеем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иранские дроны впервые ударили по Азербайджану. Тегеран отрицает атаку, Алиев требует извинений и дал поручение армии

    Лишившийся руки военкор описал атаку ВСУ словами «как в фильмах ужасов»

    На Украине подтвердили обмен пленными с Россией

    Российские туристы нашли замену недоступным ближневосточным странам

    Взыскивать долги за ЖКХ с россиян начнут по-новому

    Иран впервые ударил стелс-дронами «Хадид-110»

    На Украине назвали уникальность нового обмена пленными с Россией

    Гогену Солнцеву сожгли кожу головы в московском салоне красоты

    Аэропорт Азербайджана приостановил работу после атаки иранского дрона

    Двое россиян сожгли автосервис конкурента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok