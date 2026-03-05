Реклама

Назван достойный ответ на атаку российского газовоза

Дандыкин: Взрывы в портах Украины станут ответом на атаку российского газовоза
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Head of Odesa regional Military Administration Oleh Kiper / Reuters

Удары по украинским портам станут достойным ответом на атаку российского газовоза морскими дронами ВСУ у берегов Ливии. На это в разговоре с «МК» указал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он отметил, что Россия уже ведет обстрелы портовой инфраструктуры Украины, однако атаки следует масштабировать. «Мы должны бить по украинским портам отгрузки, по инфраструктуре, по энергетике, которая кормит эту машину. Мы и так наносим удары по Черноморску, Измаилу, дунайским портам, но это должно быть не эпизодически, а перманентно. Выводить из строя все, что работает на них», — заявил аналитик.

Дандыкин напомнил, что раньше украинский «москитный флот» орудовал в Черном море. Когда России удалось навести там порядок, противник решил сместить акценты и начать угрожать гражданским газовозам, которые везут топливо потребителям, сказал он.

3 марта российский газовоз «Арктик Метагаз» был атакован украинскими безэкипажными катерами, выпущенными с побережья Ливии. 30 российских граждан, которые находились на борту судна, были спасены.

