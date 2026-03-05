Названа главная ошибка США в конфликте с Ираном

Военный эксперт Марочко: Блицкрига у США в конфликте с Ираном не получилось

Военный эксперт Андрей Марочко прокомментировал в беседе с NEWS.ru развитие конфликта между США и Ираном и указал на возможные просчеты Вашингтона в начале операции. По его словам, американская сторона рассчитывала на быстрый результат, однако ситуация складывается иначе.

Он отметил, что ожидания краткосрочной кампании не оправдались, и вместо быстрой операции США постепенно втягиваются в более длительное противостояние.

«Сразу хочу отметить, что так называемого блицкрига у США не получилось», — сказал Марочко.

Он пояснил, что первоначально расчеты американского командования строились на краткосрочную военную кампанию. Однако затягивание боевых действий может привести к дополнительным трудностям, в частности, к повышенной нагрузке на ресурсы армии и необходимости оперативно корректировать планы.

Эксперт также отметил, что многие виды вооружений, например, системы противовоздушной обороны и баллистические ракеты, являются сложными и дорогостоящими в производстве. Кроме того, авиация и флот требуют постоянного технического обслуживания и восполнения ресурсов.

По словам Марочко, совокупность этих факторов может вынудить Вашингтон пересматривать тактику ведения боевых действий по мере развития конфликта.

Ранее бывший глава МИД Туниса Рафик Абдессалам заявил, что все признаки указывают на то, что президент США Дональд Трамп потерпит позорное поражение в конфликте с Ираном.