Названа причина отказа в отправке на СВО бывшего замминистра обороны России

Суд заявил Иванову, что искупить вину перед Родиной на СВО является привилегией

Возможность искупить свою вину перед Родиной и обществом путем заключения контракта для прохождения службы на специальной военной операции (СВО) является привилегией, а не индульгенцией — так объяснил Мещанский суд Москвы причину отказа бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову в просьбе отправить его в зону СВО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Суд признал законными действия Военного комиссариата Москвы, отказавшего экс-чиновнику в заключении с ним контракта на прохождение воинской службы в зоне СВО.

На слушаниях по видеосвязи из СИЗО «Лефортово» Иванов вновь просил суд отправить его на СВО на любую должность и любое воинское звание. Он выразил готовность искупить вину кровью и даже отдать свою жизнь. Иванов добавил, что даже во времена Великой Отечественной войны были штрафные батальоны. При этом он указал, что прекрасно осознает последствия своей просьбы — все чиновники, отправившиеся на СВО, не вернулись.

1 июля 2025 года Тимура Иванова признали виновным в растрате и выводе свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Его приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 миллионов рублей.

В том же месяце экс-замминистра обороны подал заявление о его отправке на СВО, но получил отказ из-за отсутствия мест по его воинской специальности. Тогда он подал заявление повторно, но ответа так и не получил.