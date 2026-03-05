Реклама

13:16, 5 марта 2026Силовые структуры

Названа причина отказа в отправке на СВО бывшего замминистра обороны России

Суд заявил Иванову, что искупить вину перед Родиной на СВО является привилегией
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Возможность искупить свою вину перед Родиной и обществом путем заключения контракта для прохождения службы на специальной военной операции (СВО) является привилегией, а не индульгенцией — так объяснил Мещанский суд Москвы причину отказа бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову в просьбе отправить его в зону СВО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Суд признал законными действия Военного комиссариата Москвы, отказавшего экс-чиновнику в заключении с ним контракта на прохождение воинской службы в зоне СВО.

На слушаниях по видеосвязи из СИЗО «Лефортово» Иванов вновь просил суд отправить его на СВО на любую должность и любое воинское звание. Он выразил готовность искупить вину кровью и даже отдать свою жизнь. Иванов добавил, что даже во времена Великой Отечественной войны были штрафные батальоны. При этом он указал, что прекрасно осознает последствия своей просьбы — все чиновники, отправившиеся на СВО, не вернулись.

1 июля 2025 года Тимура Иванова признали виновным в растрате и выводе свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Его приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 миллионов рублей.

В том же месяце экс-замминистра обороны подал заявление о его отправке на СВО, но получил отказ из-за отсутствия мест по его воинской специальности. Тогда он подал заявление повторно, но ответа так и не получил.

