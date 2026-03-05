Названы ключевые факторы разгона цен на газ

Скрябин: На ситуацию с ценами на газ влияет остановка заводов СПГ в Катаре

На мировую ситуацию с ценами на газ влияет ряд факторов, возникших на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Ключевые причины разгона цен на топливо назвал «Ленте.ру» портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

По словам эксперта, рынок сейчас наблюдает за тем, насколько долго будет перекрыт Ормузский пролив для судоходства и как быстро удастся восстановить СПГ-заводы Qatar Energy, остановленные из-за атак.

«Длительность восстановления этих мощностей будет напрямую влиять на динамику газового рынка. Катар — крупнейший производитель СПГ в мире, на его долю приходится около 20 процентов мирового экспорта», — пояснил Скрябин.

Ормузский пролив — одна из главных транспортных артерий для мировой торговли. Через него проходит пятая часть мировых морских поставок нефти и значительный объем контейнерных грузов. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заблокировал свободное мореходство и пригрозил атаковать связанные с США корабли. В результате страховые премии для судов в зоне конфликта увеличились в полтора раза, а крупные операторы приостановили транзит.

После ракетной атаки на завод в Рас-Лаффане QatarEnergyостановила производство СПГ на принадлежащих ей объектах. Обстрелу подверглись резервуар для хранения воды, принадлежащий энергостанции Mesaieed, а также энергетический объект, входящий в структуру компании. 4 марта правительство Катара объявило о чрезвычайном положении в стране и прекращении добычи газа.

Текущую оценку рисков со стороны участников рынка отражает резкий рост котировок в крупнейших хабах ЕС — стоимость тысячи кубометров голубого топлива превысила 700 долларов.

«Называть конкретные пределы роста в текущей ситуации бессмысленно. В краткосрочной перспективе часть потребителей способна "переварить" и 2, и 3, и даже 5 тысяч долларов за тысячу кубометров. Однако в долгосрочной перспективе такие уровни цен неустойчивы: спрос неизбежно будет сокращаться, ускорится развитие альтернативных источников энергии, в том числе угольной генерации, а также могут вводиться директивные ограничения», — отметил аналитик.

Наиболее чувствительными к перепадам цен на газ станут энергоемкие отрасли — химическая промышленность, производство удобрений и металлургия, особенно если у компаний нет собственных энергетических мощностей.