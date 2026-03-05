Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:31, 5 марта 2026Наука и техника

Названы помогающие укрепить кости молочные продукты

Front Nutr: Ферментированные молочные продукты повышают плотность костей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: mama_mia / Shutterstock / Fotodom

Ферментированные молочные продукты с пробиотическими бактериями могут положительно влиять на состояние костей. К такому выводу пришли исследователи из Университета Бурапха в Таиланде, изучив влияние таких продуктов на показатели костного обмена и минеральную плотность костей. Результаты работы опубликованы в Frontiers in Nutrition.

В пилотном исследовании приняли участие 40 женщин в возрасте 20–40 лет. В течение 12 недель одна группа ежедневно употребляла йогурт, содержащий бактерии Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, а другая — обычное молоко. Оба продукта обеспечивали одинаковое количество кальция — около 400 мг в день.

Материалы по теме:
Польза и вред молока. Чем полезно коровье молоко для взрослого человека и кому нельзя его пить?
Польза и вред молока.Чем полезно коровье молоко для взрослого человека и кому нельзя его пить?
13 мая 2024
Как приготовить домашний творог из молока или кефира: простые рецепты и лайфхаки
Как приготовить домашний творог из молока или кефира:простые рецепты и лайфхаки
23 ноября 2024

К концу эксперимента у участниц, употреблявших ферментированный молочный продукт, уровень кальция в крови оказался выше. Кроме того, у них наблюдалось снижение некоторых показателей костного обмена и увеличение минеральной плотности костей в отдельных участках скелета — в руке, ноге и области таза.

По словам ученых, пробиотические бактерии могут улучшать усвоение кальция и влиять на процессы костного обмена через кишечную микрофлору. Такие бактерии содержатся прежде всего в йогурте, но могут присутствовать и в других ферментированных молочных продуктах, например кефире или простокваше. Однако авторы подчеркивают, что из-за небольшого числа участников результаты требуют подтверждения в более масштабных исследованиях.

Ранее ученые выяснили, что употребление молочных продуктов связано с улучшением когнитивных функций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал здание Минобороны Израиля. Последствия ракетного удара попали на видео

    В Минобороны раскрыли подробности о применении ВСУ безэкипажных катеров в Черном море

    Эксперт спрогнозировал изменения авторынка России после возвращения западных брендов

    Крупнейшая финансовая организация заявила о глобальном бедствии

    На российском маркетплейсе нашли тысячи фейковых вещей Nike и Adidas

    16-летняя россиянка лишилась части пальца на квесте и попала на видео

    ФСБ со спецназом ворвались к российской активистке

    Популярный у россиян анализ сравнили с гаданием на кофейной гуще

    Гуменник рассказал о сожалении об одной вещи на Олимпиаде

    МИД Ирана прокомментировал слова Уиткоффа о хвастовстве ядерным потенциалом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok