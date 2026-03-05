Названы помогающие укрепить кости молочные продукты

Front Nutr: Ферментированные молочные продукты повышают плотность костей

Ферментированные молочные продукты с пробиотическими бактериями могут положительно влиять на состояние костей. К такому выводу пришли исследователи из Университета Бурапха в Таиланде, изучив влияние таких продуктов на показатели костного обмена и минеральную плотность костей. Результаты работы опубликованы в Frontiers in Nutrition.

В пилотном исследовании приняли участие 40 женщин в возрасте 20–40 лет. В течение 12 недель одна группа ежедневно употребляла йогурт, содержащий бактерии Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, а другая — обычное молоко. Оба продукта обеспечивали одинаковое количество кальция — около 400 мг в день.

К концу эксперимента у участниц, употреблявших ферментированный молочный продукт, уровень кальция в крови оказался выше. Кроме того, у них наблюдалось снижение некоторых показателей костного обмена и увеличение минеральной плотности костей в отдельных участках скелета — в руке, ноге и области таза.

По словам ученых, пробиотические бактерии могут улучшать усвоение кальция и влиять на процессы костного обмена через кишечную микрофлору. Такие бактерии содержатся прежде всего в йогурте, но могут присутствовать и в других ферментированных молочных продуктах, например кефире или простокваше. Однако авторы подчеркивают, что из-за небольшого числа участников результаты требуют подтверждения в более масштабных исследованиях.

Ранее ученые выяснили, что употребление молочных продуктов связано с улучшением когнитивных функций.