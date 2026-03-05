Названы скрытые факторы риска сердечных заболеваний

Circulation: Загрязнение воздуха и шум повышают риск болезней сердца и сосудов

Загрязнение воздуха, шум и последствия климатических изменений могут существенно повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли эксперты ведущих кардиологических организаций мира, чья работа опубликована в Circulation.

Специалисты призывают учитывать влияние окружающей среды на здоровье сердца так же серьезно, как курение, высокий холестерин и гипертонию. По оценкам авторов, экологические факторы ежегодно связаны более чем с 13 миллионами смертей. Речь идет не только о загрязненном воздухе. На сердечно-сосудистую систему также влияют постоянный городской шум, ночное световое загрязнение, химические вещества, ухудшение качества воды и почвы, а также экстремальная жара и лесные пожары, которые становятся все более частыми из-за изменения климата.

Исследователи отмечают, что эти факторы действуют не по отдельности, а усиливают друг друга. Их совокупное влияние со временем может вызывать воспаление и окислительный стресс в организме — процессы, которые связаны с развитием сердечных заболеваний. При этом проблема носит глобальный характер: по данным Всемирной организации здравоохранения, около 99 процентов населения планеты дышит воздухом, уровень загрязнения которого превышает рекомендуемые нормы.

Эксперты считают, что для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний необходимо учитывать экологические факторы при планировании городов и систем здравоохранения. Среди предлагаемых мер — развитие зеленых зон, уменьшение автомобильных выбросов, снижение городского шума и учет экологических рисков в медицинской практике. По словам специалистов, борьба с загрязнением окружающей среды может стать одной из важнейших стратегий профилактики болезней сердца.

