Парень жестоко отомстил незнакомцу за парковку на два места

Пользователь Reddit с ником Ok-Wolverine-4660 рассказал, как отомстил незнакомцу на парковке торгового центра. Тот приехал на шикарном джипе и занял сразу два места.

«Я припарковал свою маленькую машинку слева от него и идеально по разметке. Теперь моя машина не позволила забраться в джип с водительской стороны. Затем я пересел к прибывшему вместе со мной другу, чтобы понаблюдать за шоу. И тут же все стало еще интереснее — кто-то увидел, что я сделал, и припарковал свою машину с пассажирской стороны джипа», — написал автор.

После этого у автохама оставался лишь один вариант — пробраться в свою машину через багажный отсек. Прошло лишь несколько минут и на парковке появился сам любитель широкой парковки в сопровождении своей девушки.

«Они несколько минут ходили вокруг, недоуменно разводя руками. В конце концов лысый красавчик заставил свою девушку лет двадцати с небольшим пролезть через багажник в розовой мини-юбке, чтобы она выехала из нашей ловушки. Зрелище было на 10 из 10, небольшое ожидание того стоило», — торжествующе заключил автор.

