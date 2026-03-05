Реклама

09:34, 5 марта 2026

Подорожание нефти до 100 долларов назвали неизбежным

Вячеслав Агапов
Фото: Eli Hartman / Reuters

Подорожание нефти в связи с конфликтом на Ближнем Востоке неизбежно. Таким его назвал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По словам эксперта, сырье рано или поздно будет стоить дороже 100 долларов за баррель.

«Цена на нефть с фактической поставкой в Азии уже превышает 90 долларов за баррель для большинства сортов. Цена на нефть марки Murban составляет 96 долларов», — заявил он.

Дмитриев также сослался на леволиберальный британский журнал The Economist, который также прогнозирует стоимость нефти выше 100 долларов за баррель.

Советник командующего Корпусом стражей исламской революции генерал Эбрахим Джабари заявил, что Иран полностью перекрыл Ормузский пролив для судоходства. Пролив является главным путем транзита нефти из стран Персидского залива, поэтому в Иране пригрозили, что скоро цена на сырье достигнет 200 долларов.

Как заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, цена на нефть из-за полного закрытия Ормузского пролива Ираном будет расти постепенно и не превысит 150 долларов за баррель. Стоимость энергоресурса до сих пор не превысила и 100 долларов за баррель, так как в субботу, когда начались боевые действия, биржи были закрыты, и не последовала психологическая реакция рынка, объяснил аналитик.

