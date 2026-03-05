Реклама

13:25, 5 марта 2026Экономика

В Кремле опровергли прекращение поставок газа в Европу

Песков заявил об отсутствии решения по прекращению поставок газа из России в ЕС
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин не давал указание остановить поставки газа в Европу прямо сейчас, он только поручил правительству изучить такую возможность. Таким образом одну из трактовок слов главы государства опроверг его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что само по себе предложение связано с переориентацией на новые рынки в интересах России, а ситуация с газом становится для Европы все сложнее.

Накануне Путин в интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину заявил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу не через месяц, а прямо сейчас.

Он объяснил, что Евросоюз все равно планирует «через месяц ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного». Между тем в начале марта на фоне роста мировых цен на газ, что связано с атакой Израиля и США на Иран и ответом Исламской Республики, для России «открываются другие рынки». «Может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок. Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться», — сказал президент.

Он не уточнил, о каких рынках идет речь и готова ли Россия административно запрещать продавать сжиженный природный газ в страны Европы. При этом глава государства подчеркнул, что политическая подоплека у такого решения, если оно будет принято, полностью отсутствует. Также Путин пообещал, что поставка энергоресурсов надежным контрагентам, включая Венгрию и Словакию, продолжится.

Стоимость газа в Европе растет до многолетних максимумов на фоне ожидающихся перебоев с поставками газа из Катара после атаки Ирана на предприятия отрасли и его обещания закрыть Ормузский пролив.

