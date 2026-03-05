Реклама

Наука и техника
16:05, 5 марта 2026

Популярные препараты связали со снижением риска зависимостей от алкоголя и никотина

Екатерина Графская
Фото: KieferPix / Shutterstock / Fotodom

Препараты из группы GLP-1, которые широко используют для лечения диабета и ожирения, могут снижать риск развития различных зависимостей. К такому выводу пришли ученые, проанализировав медицинские данные более 600 тысяч пациентов системы здравоохранения США с диабетом. Работа опубликована в British Medical Journal (BMJ).

Исследователи сравнили людей, получавших препараты GLP-1 (Ozempic и Mounjaro), с пациентами, принимавшими другие лекарства для снижения уровня сахара в крови. Оказалось, что у тех, кто принимал GLP-1, реже развивались зависимости от алкоголя, каннабиса, кокаина, никотина и опиоидов. Например, риск алкогольной зависимости был ниже на 18 процентов, никотиновой — на 20 процентов, а опиоидной — на 25.

У пациентов, которые уже страдали зависимостью, прием таких препаратов также был связан с лучшими исходами. У них реже происходили госпитализации и передозировки, а риск смерти оказался примерно на 50 процентов ниже по сравнению с пациентами, получавшими другие лекарства.

Ученые предполагают, что препараты GLP-1 могут воздействовать на систему вознаграждения мозга, которая связана с формированием тяги и зависимостей. Однако исследователи подчеркивают, что пока речь идет лишь о наблюдательной связи. Чтобы подтвердить, что именно эти лекарства помогают бороться с зависимостями, необходимы специальные клинические испытания.

Ранее ученые выяснили, что действующее вещество препаратов группы GLP-1 может защищать хрящевую ткань при остеоартрите.

