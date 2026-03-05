«Радиостанция Судного дня» передала сообщения про Кипр и вспыхивание

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала слова кипропоем и вспыхивание

Радиостанция УВБ-76 передала четыре странных слова за день. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Так называемая радиостанция Судного дня ожила в 12:33 по московскому времени. В первой передаче прозвучало слово «серосбег». В 14:13 в эфире появилось слово «овалосток».

За ними последовали еще два сообщения в 15:39 и 17:01: сначала появилось слово «кипропоем», а затем — «вспыхивание». Передачи прозвучали на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В частности, 2 марта мощный взрыв раздался на базе Великобритании «Акротири» на Кипре. Так Иран ответил на высказывание премьера Великобритании Кира Стармера о готовности поддержать США и Израиль.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.