Россия
13:43, 5 марта 2026Россия

Родственнику получившего сертификаты на жилье в российском городе мигранта дали квартиру

В Сердобске семья мигранта получила третий сертификат на жилье
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Сердобске Пензенской области выдали третий сертификат на жилье семье мигрантов. Первые два выдали двум женам одного мигранта, а последний — его брату. Об этом пишет «Царьград».

Отмечается, что глава администрации города Александр Бедикин одарил квартирой родственника некого Гадоева С. Р. Однако некоторое время спустя в сети не было данных об этом. Как передает «Царьград», информация уже осторожно зачищена.

В начале февраля сообщалось, что глава Сердобска Марина Ермакова объявила о выдаче двух жилищных сертификатов молодым семьям. После этого местные жители заявили, что квартиры получили мигранты, а также попросили проверить законность выдачи жилья.

Выяснилось, что сертификаты вручили двум женам одного мигранта, с которым у обеих заключен только религиозный брак. В этой связи было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). Из-за скандала Ермакова оставила пост главы города.

