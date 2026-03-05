Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:43, 5 марта 2026Забота о себе

Россиянам назвали способы защититься от клещей

Доктор Мескина: Клещи активизируются в марте, с приходом тепла
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Клещи начинают просыпаться весной, когда еще лежат сугробы. Обычно это происходит в марте, сообщила в разговоре с телеканалом «360.ru» главный специалист по инфекционным болезням у детей Московской области, заведующая детским инфекционным отделением Елена Мескина.

По ее словам, риск укуса клеща ранней весной минимальный, поскольку люди тепло одеты. Однако вероятность все же есть, так как клещи способны заползти под одежду. В связи с этим Мескина назвала способы защититься от укусов членистоногих.

В первую очередь, по возвращении домой после долгих прогулок в парках или работы с кустами за городом необходимо снять всю одежду и осмотреть тело. «Особое внимание следует уделить частям тела с волосами, шее, ушам. Еще лучше, если кто-то другой осмотрит вас», — сказала специалист.

Если клеща нашли, рекомендуется сдать его в лабораторию для исследования, а за человеком нужно наблюдать на предмет симптомов инфекций: повышения температуры, слабости, ломоты, покраснения в месте укуса, увеличения лимфоузлов.

Доктор добавила, что присосавшегося клеща нельзя самостоятельно пытаться вырвать — это должен сделать медработник.

Ранее в марте Роспотребнадзор сообщил, что в медицинские организации начали поступать обращения россиян из-за укусов клещей. До этого старший научный сотрудник лаборатории почвенной зоологии и общей энтомологии Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Антон Гончаров предупредил, что этим летом жителям Москвы стоит подготовиться к большому количеству клещей и слизней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Азербайджана отреагировал на атаки иранских дронов

    У иракского порта из-за взрыва повредился танкер Sonangol Namibe

    Россияне перечислили главные качества мужчины

    Трампу предсказали позорное поражение в Иране

    В России объяснили испарение духа Анкориджа

    Китайцы начали занимать онлайн-бизнес в России

    Медведев язвительно высказался про Трампа и НАТО

    В посольстве Мальты прокомментировали атаку на российский газовоз

    Россияне массово устремились в три региона страны в конце зимы

    Школьник не пережил падения в открытый канализационный люк около автокемпинга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok