Россиянам назвали способы защиты своих аккаунтов при утрате номера

F6: Для защиты аккаунтов в цифровых сервисах нужно везде поставить разные пароли

Для защиты аккаунтов в цифровых сервисах нужно везде поставить разные пароли и двухфакторную аутентификацию, заявил эксперт компании F6. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал другие способы обезопасить личные кабинеты в случае утраты номера мобильного телефона.

«Номер телефона стал для нас хранителем цифровой идентичности и главным ключом от всех цифровых услуг. Многие приложения дополнительно отправляют СМС для подтверждения входа. Если для этого используются мессенджеры и специальные приложения, то они тоже привязаны к телефону. И даже если в качестве резервного канала связи применяется электронная почта, то и она тоже связана с номером», — сказал Золотухин.

Он добавил, что утрата доступа к аккаунтам от различных сервисов — лишь самая невинная проблема, с которой столкнется потерявший свой мобильный номер человек. Куда страшнее, если этим смогут воспользоваться злоумышленники. Поэтому он предложил как минимум раз в год повторять одну и ту же процедуру.

Сначала необходимо составить полный список всех цифровых сервисов, связанных с номером телефона. Его нужно разделить на три категории по степени последствий: критичные (госсервисы, почта, банки, мессенджеры), важные (те, которые используются постоянно, но не входят в первый блок) и все остальные.

«Отдельно выпишите адреса электронной почты, которые связаны с вашим мобильным номером. Проверьте, какие резервные способы оповещения используются в этих почтовых ящиках. Настройте уведомления о входах в аккаунт почты с новых устройств: это позволит оперативно принять меры для защиты аккаунта», — сказал Золотухин.

Итоговый список нужно критически оценить: если человек не пользуется какими-то ресурсами или приложениями, то учетные записи в них лучше удалить. После этого следует убедиться в том, что везде применяются разные пароли и установлена двухфакторная аутентификация.

Ранее россиян предупредили о рисках утраты мобильного номера. В частности, это угрожает потерей доступа к банковским и другим сервисам.