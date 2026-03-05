Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:16, 5 марта 2026Интернет и СМИЭксклюзив

Россиянам назвали способы защиты своих аккаунтов при утрате номера

F6: Для защиты аккаунтов в цифровых сервисах нужно везде поставить разные пароли
Вениамин Лыков
Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Для защиты аккаунтов в цифровых сервисах нужно везде поставить разные пароли и двухфакторную аутентификацию, заявил эксперт компании F6. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал другие способы обезопасить личные кабинеты в случае утраты номера мобильного телефона.

«Номер телефона стал для нас хранителем цифровой идентичности и главным ключом от всех цифровых услуг. Многие приложения дополнительно отправляют СМС для подтверждения входа. Если для этого используются мессенджеры и специальные приложения, то они тоже привязаны к телефону. И даже если в качестве резервного канала связи применяется электронная почта, то и она тоже связана с номером», — сказал Золотухин.

Он добавил, что утрата доступа к аккаунтам от различных сервисов — лишь самая невинная проблема, с которой столкнется потерявший свой мобильный номер человек. Куда страшнее, если этим смогут воспользоваться злоумышленники. Поэтому он предложил как минимум раз в год повторять одну и ту же процедуру.

Материалы по теме:
«Ганноверская пятерка» Кто и почему в разгар холодной войны продал советской разведке военные секреты США?
«Ганноверская пятерка»Кто и почему в разгар холодной войны продал советской разведке военные секреты США?
23 августа 2025
«Я знал, что перешел черту» Как гениальный хакер, мечтавший о славе, допустил одну ошибку, потерял все и умер на куче мусора
«Я знал, что перешел черту»Как гениальный хакер, мечтавший о славе, допустил одну ошибку, потерял все и умер на куче мусора
11 октября 2025
«Если это убийство, то оно идеально» Гениальный хакер почти изменил мир, но его ждала очень странная смерть
«Если это убийство, то оно идеально»Гениальный хакер почти изменил мир, но его ждала очень странная смерть
15 декабря 2025

Сначала необходимо составить полный список всех цифровых сервисов, связанных с номером телефона. Его нужно разделить на три категории по степени последствий: критичные (госсервисы, почта, банки, мессенджеры), важные (те, которые используются постоянно, но не входят в первый блок) и все остальные.

«Отдельно выпишите адреса электронной почты, которые связаны с вашим мобильным номером. Проверьте, какие резервные способы оповещения используются в этих почтовых ящиках. Настройте уведомления о входах в аккаунт почты с новых устройств: это позволит оперативно принять меры для защиты аккаунта», — сказал Золотухин.

Итоговый список нужно критически оценить: если человек не пользуется какими-то ресурсами или приложениями, то учетные записи в них лучше удалить. После этого следует убедиться в том, что везде применяются разные пароли и установлена двухфакторная аутентификация.

Ранее россиян предупредили о рисках утраты мобильного номера. В частности, это угрожает потерей доступа к банковским и другим сервисам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа бьет сама по себе». Страну НАТО заподозрили в организации атаки на российский газовоз. Новые подробности атаки на судно

    Россиянам назвали способы защиты своих аккаунтов при утрате номера

    Дмитриев дал совет при остановке поставок газа Россией в Европу

    Трамп оценил военную операцию в Иране

    Израиль потребовал разъяснений от США из-за Ирана

    Подсчитана стоимость одного дня операции США против Ирана

    Названо «смертоносное оружие» Ирана в войне против США

    Белый дом раскритиковал «раздачу лучшего оружия» Украине

    В Израиле сообщили о начале наступления курдов на Иран

    Премьер Словакии резко высказался о Зеленском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok