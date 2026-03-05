Россияне перечислили главные качества мужчины

Психолог Артеменко: Россияне назвали смелость главным качеством мужчины

Сервис онлайн-психотерапии «Ясно» провел исследование, вследствие которого россияне перечислили качества мужчины. Материал с результатами опроса публикуют «Известия».

Так, 53 процента из 2,5 тысячи человек из разных регионов страны завили, что представители сильного пола не должны демонстрировать слабость. В список главных достойных качеств респонденты внесли смелость (66 процентов), лидерство (58) и надежность (54).

В то же время инициативу и активность 38 процентов россиян назвали самыми важными для романтических отношений. Еще по 21 проценту опрошенных проголосовали за сдержанность и уверенность. «Кроме биологических предпосылок, где более сильный или мужественный самец с большей вероятностью займет главенствующее статусное положение, есть еще социальные и психологические причины», — объяснила гештальт-терапевт, психолог Екатерина Артеменко.

Эксперт подчеркнула, что раньше в обществе превозносились такие качества, как выносливость, самоотверженность и способность выдерживать высокие нагрузки. Однако теперь для успеха мужчинам требуется быть эмпатичными, уметь договариваться и просить о помощи, что может противоречить общепринятому образу «сильного» мужчины.

Кроме того, 63 процента женщин и 85 процентов мужчин одобряют маскулинность. Вместе с тем 48 процентов участников исследования убеждены, что мужчины должны настойчиво добиваться поставленных задач, а для 44 процентов мужественность связана с достатком.

В ноябре 2025 года россиянки почувствовали себя сильнее мужчин. По данным аналитиков сервиса Mamba, 62 процента респонденток отмечали, что часто чувствовали себя более уверенными, чем их партнер.