Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:11, 5 марта 2026Ценности

Россияне перечислили главные качества мужчины

Психолог Артеменко: Россияне назвали смелость главным качеством мужчины
Екатерина Ештокина

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Сервис онлайн-психотерапии «Ясно» провел исследование, вследствие которого россияне перечислили качества мужчины. Материал с результатами опроса публикуют «Известия».

Так, 53 процента из 2,5 тысячи человек из разных регионов страны завили, что представители сильного пола не должны демонстрировать слабость. В список главных достойных качеств респонденты внесли смелость (66 процентов), лидерство (58) и надежность (54).

В то же время инициативу и активность 38 процентов россиян назвали самыми важными для романтических отношений. Еще по 21 проценту опрошенных проголосовали за сдержанность и уверенность. «Кроме биологических предпосылок, где более сильный или мужественный самец с большей вероятностью займет главенствующее статусное положение, есть еще социальные и психологические причины», — объяснила гештальт-терапевт, психолог Екатерина Артеменко.

Материалы по теме:
Голые мужчины начали появляться в кино чаще, чем женщины. Почему Голливуд перестал раздевать актрис?
Голые мужчины начали появляться в кино чаще, чем женщины.Почему Голливуд перестал раздевать актрис?
3 июня 2024
«Быть настоящим мужиком — изматывает» Мужчины устали скрывать свои «женские» хобби. И женщинам это понравилось
«Быть настоящим мужиком — изматывает»Мужчины устали скрывать свои «женские» хобби. И женщинам это понравилось
14 февраля 2026

Эксперт подчеркнула, что раньше в обществе превозносились такие качества, как выносливость, самоотверженность и способность выдерживать высокие нагрузки. Однако теперь для успеха мужчинам требуется быть эмпатичными, уметь договариваться и просить о помощи, что может противоречить общепринятому образу «сильного» мужчины.

Кроме того, 63 процента женщин и 85 процентов мужчин одобряют маскулинность. Вместе с тем 48 процентов участников исследования убеждены, что мужчины должны настойчиво добиваться поставленных задач, а для 44 процентов мужественность связана с достатком.

В ноябре 2025 года россиянки почувствовали себя сильнее мужчин. По данным аналитиков сервиса Mamba, 62 процента респонденток отмечали, что часто чувствовали себя более уверенными, чем их партнер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Азербайджана отреагировал на атаки иранских дронов

    Иран установил личности виновных в ударе по школе для девочек в Минабе

    «Решетнев» рассказал о сборке спутника «Ямал-501»

    Получивший взятку в размере 180 миллионов экс-мэр российского города обратился к суду

    Малышева отчитала гостью ее передачи и предрекла ей инсульт

    Блогеру Арсену Маркаряну дали срок

    В России резко упали продажи одного класса машин

    Стала известна судьба сотен попавших в украинский плен россиян

    Неудачный опыт вербовки оценили в российском суде в 14-летнее заключение

    Генсек НАТО сделал заявление о военной операции США в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok