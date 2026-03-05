Реклама

20:15, 5 марта 2026

Россиянка сделала пластику под местной анестезией и назвала результат адом

Уфимка Гульназ Камалетдинова сделала ринопластику и назвала результат адом
Екатерина Ештокина

Фото: @cherry_twins93

Жительница Уфы и блогерша Гульназ Камалетдинова сделала пластику под местной анестезией и назвала результат адом. Об этом она рассказала в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша рассказала, что мечтала сделать ринопластику с 15 лет из-за искривления, горбинки и массивного кончика. Однако внешность после хирургического вмешательства ее разочаровала. По словам россиянки, после операции ноздри стали разной формы, а нос приобрел кривизну. Кроме того, кончик носа стал большим и круглым, а спинка носа через месяц после манипуляции провалилась, и нос перестал дышать, добавила Камалетдинова.

Когда я сняла лангету, я просто знатно офигела от осознания того, что натворил хирург. Больше не похожи с сестрой-близняшкой, полное непринятие себя, боюсь смотреть в зеркало, началась депрессия, выход на улицу только в маске, панические атаки и здравствуй, кабинет психолога

Гульназ Камалетдиноважительница Уфы

При этом пациентка уточнила, что записалась на повторную консультацию хирургу, но тот, в свою очередь, при встрече разгневался из-за ее слез. «Он орал так громко: "Отличный нос, ты через год мне за него спасибо скажешь!". Мне в этот момент стало страшно, я думала, что он меня сейчас ударит, он был в ярости», — призналась женщина.

В результате Камалетдиновой сказали, что делать выводы смысла нет, поскольку отек после операции еще не сошел. «Я это рассказываю, чтобы вы не наделали ошибок, как я. Многих девушек, которые хотели сделать операцию, я смогла убедить не ходить туда, им нос только испортят в этой клинике. Если все не так критично, девочки, не трогайте свои носики», — призвала уфимка.

В заключение она подчеркнула, что клиника вернула ей всю сумму, потраченную на операцию, однако хирург вины не признал.

Ранее в марте в сети оценили лицо российской модели после пластики словами «50 оттенков Олега Монгола». Манекенщица Виктория запечатлела все стадии реабилитации после коррекции внешности у хирурга Дениса Кондратьева.

