«Авиасейлс»: 71 процент россиянок отправлялись в путешествия в одиночку

Россиянки стали чаще выбирать путешествия в одиночку — в таком опыте признался 71 процент соотечественниц. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авиасейлс», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Еще 13 процентов участниц опроса рассказали, что они еще не пробовали подобный формат отдыха, но хотели бы это сделать. Тем временем 12 процентов респонденток отметили, что не планируют отправляться в путешествие одни.

Главным барьером, который останавливает россиянок от одиночных поездок, они назвали опасения за безопасность — такой вариант выбрали 26 процентов женщин. Почти столько же, 23 процента, переживают, что без компании им будет скучно. Среди других причин — страх не справиться с форс-мажорами (18 процентов), финансовые ограничения (17 процентов) и языковой барьер (15 процентов).

Соло-путешественницы также поделились способами справиться с сомнениями перед поездкой. 46 процентов считают, что нужно «просто решиться и поехать», 21 процент вспоминает положительный предыдущий опыт, 19 процентам помогает подробное планирование, а 16 процентам — изучение информации о направлении.

Ранее сообщалось, что россиянки полюбили отпуск «для себя». Женские путешествия в одиночку или с подругами стали новым трендом среди соотечественниц.

