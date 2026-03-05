Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:40, 5 марта 2026Путешествия

Российская авиакомпания уволит сотрудников на фоне жалоб пассажиров на задержки рейсов

Mash: Azur Air сократит штат на фоне жалоб пассажиров на задержки рейсов
Алина Черненко

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская авиакомпания Azur Air сократит штат на шесть процентов на фоне жалоб пассажиров на задержки рейсов и проверок. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, с апреля перевозчик уволит сотрудников во всех подразделениях, включая пилотов и бортпроводников. Вместе с этим Ространснадзор запрашивает у авиакомпании электронные документы и проводит встречи с руководством.

Кроме того, исправность самолетов проверяют прямо в аэропортах. Специалисты уже выявили незначительные нарушения на рейсе из Новосибирска в Паттайю, а региональная прокуратура начала проверку.

При этом увеличилось количество жалоб пассажиров на многочисленные задержки рейсов и аварийные посадки — с начала 2026 года их было как минимум шесть. Несмотря на это, россияне продолжают пользоваться услугами авиакомпании, так как в некоторых регионах это единственный вариант попасть за границу.

В конце февраля сообщалось, что Ространснадзор начал проверять Azur Air из-за задержек рейсов. Если информация о нарушениях подтвердится, к перевозчику могут быть применены санкции вплоть до ограничения действия сертификата.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это истощение в ненужной войне». Почему в США заговорили о расколе в Белом доме и какие проблемы ждут Трампа из-за Ирана?

    Футболист «Краснодара» обвинил фанатов ЦСКА в расизме

    Вернувшаяся из Дубая россиянка описала опыт фразой «сидели до четырех утра в убежище»

    Стало известно о контактах России и Турции по угрозам «Турецкому потоку»

    В России подешевели отечественные машины

    Драка у станции метро в Москве закончилась убийством

    Окровавленную пенсионерку нашли на тротуаре в российском городе

    Иран ударил по американскому военному объекту

    На Украине переговоры с США о покупке дронов у Киева описали одним словом

    Китай отреагировал на перебои с поставками нефти с Ближнего Востока

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok