20:43, 5 марта 2026Бывший СССР

Российское посольство заявило о спекуляции молдавских СМИ

Российское посольство заявило о спекуляции СМИ Молдавии
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Молдавские СМИ искаженно, со спекуляциями подали содержание встречи российского посла в Молдавии Олега Озерова с представителями МИД республики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Молдавии.

Уточняется, что ранее в Молдавии средства массовой информации распространили сообщения о якобы недовольстве Озерова, выраженном по поводу процедур аккредитации персонала дипломатической миссии.

«Распространенные в публичном пространстве "сведения" о содержании диалога поданы в искаженном виде. Вольно интерпретируется тональность разговора, произвольно расставляются акценты, не имеющие отношения к реальному предмету обсуждений», — заявили в посольстве.

Ранее МИД РФ ответил на претензии Молдавии к России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала безосновательными слова о якобы вызывающем отношении к Кишиневу.

