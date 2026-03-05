Место работы российского канала в Иране подверглось бомбардировке

Жилой комплекс в Иране, где работает RT, подвергся бомбардировке

Место работы российского канала Russia Today (RT) в Иране подверглось бомбардировке. Об этом сообщается на сайте СМИ.

В Тегеране обстреляли жилой комплекс «Бруджерди», где работает съемочная группа RT. Отмечается, что команда канала сейчас находится в безопасности.

2 марта сообщалось о прилете рядом с офисом RT в Тегеране. В результате была объявлена эвакуация, жертв не было. Глава иранского бюро канала Хами Хамеди заявил, что офис частично пострадал. Он также рассказал, что соседнее здание было полностью разрушено.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Целями стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, средства противовоздушной обороны и пункты запуска беспилотников.