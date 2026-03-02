Реклама

16:32, 2 марта 2026Интернет и СМИ

Захарова возмутилась отсутствием реакции Запада на взрыв возле офиса российского канала

Захарова возмутилась отсутствием реакции Запада на взрыв возле офиса RT в Иране
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала взрыв рядом с офисом российского телеканала Russia Today (RT) в Иране в результате обстрелов со стороны Израиля и США. В своем Telegram-канале она возмутилась отсутствием реакции Запада.

«Может наконец проснутся все эти наплодившиеся последние десятилетия органы по защите журналистов и хоть пару строчек из себя выдавят?! Где вся эта хваленая Западом свобода слова и безопасность представителей СМИ?» — отреагировала Захарова на взрыв возле офиса RT.

О прилете рядом с офисом RT в Иране стало известно ранее 2 марта. В результате была объявлена эвакуация, жертв нет. Глава иранского бюро канала Хами Хамеди сообщил, что в результате удара офис частично пострадал. Он также рассказал, что соседнее здание было полностью разрушено.

28 февраля началась военная операция США и Израиля против Ирана. Целями стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, средства противовоздушной обороны, пункты запуска беспилотников. Позднее Иран стал наносить ответные удары по Израилю и военным базам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании.

    Захарова возмутилась отсутствием реакции Запада на взрыв возле офиса российского канала

